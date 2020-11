100.553 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 6,46 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.49% vs. last gabb, -12.44% ytd, +42.80% seit Start 2013. Eine spannende Aktie ist dieser Tage FACC, gekauft haben wir vor einem Monat zu 4,70, aktuell gibt es die Aktie bei 8,60. Ich bin überzeugt, dass es einen starken Zusammenhang zwischen aktiver IR und der Kursentwicklung gibt. Denn man geht ja auch aktiver raus, wenn man was zu sagen hat. Unter http://www.boerse-social.com/private-investor-relations wird man da 2021 viel sehen. FACC ( Akt. Indikation: 8,56 /8,61, 10,35%) Auch die Uniqa wurde nun ...

