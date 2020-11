Die börsenotierte Marinomed Biotech AG plant eine klinische Phase-IV-Studie mit Carragelose® (Iota-Carrageenan). Die Studie, bei der Klinikpersonal, das an Covid-19 erkrankte Patienten versorgt rekrutiert werden soll, soll zeigen, dass eine vorbeugende Behandlung mit Carragelose die Symptome einer Sars-CoV-2-Infektion und anderer viraler Atemwegserkrankungen im Vergleich zu Placebo verringern kann. "Wir haben mit den klinischen Zulassungsstudien für Carragelose Wirksamkeit gegenüber Coronaviren nachgewiesen. In diesem Jahr konnten unsere Wissenschaftler in Zellkultur auch Wirksamkeit gegenüber Sars-CoV-2 zeigen. Carragelose neutralisiert das Virus und kann dadurch Zellen vor einer Infektion schützen," sagte Eva Prieschl-Grassauer, Chief Science Officer bei ...

