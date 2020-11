BioNTech und Pfizer wollen bis zum Wochenende bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragen. Eine Nachricht, die der BioNTech-Aktie den nächsten Kurssprung beschert.Anträge auf eine Zulassung für Europa und weitere Regionen seien in Vorbereitung, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. "Wir können innerhalb von Stunden liefern, wenn wir eine Genehmigung ...

