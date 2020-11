21.11.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Porr veröffentlichte vor Publikation des Q3-Berichts am 26.11. vorläufige Eckdaten zum 3. Quartal sowie erstmals einen Ergebnisausblick für 2020. Die Produktionsleistung sank in den ersten drei Quartalen um 7,4% auf EUR 3,78 Mrd., der Auftragsbestand per 30.9. verringerte sich mit EUR 6,8 Mrd. etwas von seinem Allzeithoch zum Halbjahr. Das Vorsteuerergebnis rutschte auf EUR - 62,4 Mio. ab nach einem noch knappen positiven Ergebnis im Halbjahr. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...