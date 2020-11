Die beiden ineinander übergehenden Rallyes nach der US-Wahl und den ersten Erfolgsmeldungen in Sachen COVID19-Impfstoffe waren rein emotionale Reaktionen. Jetzt beginnt man sich am Markt auf Basis der neuen Lage neu zu sortieren. Das kann in einen erneuten, kräftigen Hausse-Impuls münden. Aber es fänden sich auch einige Argumente, um die vorherige Rallye in sich zusammenfallen zu lassen. Letztlich sind es drei denkbare Szenarien, auf die wir uns einstellen müssen. Welches davon greifen wird, dürfte recht bald klar werden - lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 21. November 2020 lesen Sie:

SSE intern: Momentan ist alles in der Schwebe

Markt-Check: Glaskugeln? Kaffeesatz? Brauchen wir nicht!

Die besonderen Charts: Die Realität "liefert" noch nicht

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Mit behutsamen Schritten vorwärts

SSE-Depot: Wer wagt, gewinnt, aber wer zu viel wagt …

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

