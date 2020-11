Selbst am Sonntag geht es BioNTech richtig rund. Wie soeben bekannt wurde, rechnet man bei BioNTech und Pfizer am 10. Dezember mit einer Notfallzulassung für den Impfstoff BNT162B2 in den USA. Sobald diese Notfallzulassung durch die FDA erteilt wird, kann mit den Impfungen begonnen werden.

Nach einem starken Wochenausklang konnte die BioNTech-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...