Relief kündigt Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG an



Genf, Schweiz, 23. November 2020 -RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100 (Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gibt heute die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 17. Dezember 2020 bekannt.

Aufgrund der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten außergewöhnlichen Umstände findet die Hauptversammlung gemäß den Anforderungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne physische Anwesenheit der Aktionäre, Vertreter und Dritter statt. Aktionäre können ihr Stimmrecht wahrnehmen, indem sie ihre Stimmrechtsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Thomas Hua, übertragen. Eine Anleitung zur Übertragung der Abstimmungsweisungen findet sich in der formellen Einladung zur Hauptversammlung, die im Laufe der nächsten Tage an die registrierten Aktionäre verschickt wird. Elektronisch übermittelte Weisungen sollten bis spätestens zum 14. Dezember 2020, 23:59 Uhr (MEZ) erfolgen.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die zum 4. Dezember 2020, 13:00 Uhr (MEZ) im Aktienregister eingetragen sind. Vom 4. bis zum 17. Dezember 2020 erfolgen keine Eintragungen in das Aktienregister. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Hauptversammlung ganz oder teilweise veräußern, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt.

Tagesordnung:

1. Wahl des Vorsitzenden der außerordentlichen Hauptversammlung

2. Wahl zur Ernennung von Tom Plitz zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats

3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Committee

4. Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals

5. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals 3b2

Die vollständige Tagesordnung kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden (https://relieftherapeutics.com/investor-relations).

Wahl von Tom Plitz zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats (Board of Directors)

Tom Plitz ist Chief Executive Officer von Chord Therapeutics SA, einem privat geführten, biopharmazeutischen Unternehmen mit Sitz in Genf, Schweiz. Herr Plitz verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, zuletzt als Chief Scientific Officer bei Wilson Therapeutics, ein Unternehmen, das sich auf seltene Erkrankungen spezialisiert hat. Im April 2018 wurde Wilson Therapeutics für USD 855 Millionen von Alexion Pharmaceuticals akquiriert. Seine früheren Aufgaben umfassen leitende Positionen bei Serono, Merck und Shire, wo er in verschiedenen therapeutischen Bereichen tätig war, darunter neuroinflammatorische und metabolische Indikationen sowie seltene Erkrankungen. Herr Plitz hat an der Technischen Universität München promoviert.

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Committee

Der Verwaltungsrat empfiehlt, den für die Vergütung seiner Mitglieder im laufenden Geschäftsjahr verfügbaren Gesamtbetrag ("pool") von CHF 1.000.000 (wie von der Hauptversammlung im Juli beschlossen) auf CHF 1.500.000 anzupassen. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat entsprechend der rasanten Entwicklung des Unternehmens und seiner Aktivitäten in den letzten Monaten das Management-Team von Relief verstärkt und wird dies auch weiterhin tun. Der Verwaltungsrat beantragt daher für die Vergütung des Managements die Genehmigung eines Gesamtbetrages ("pool") von CHF 5.000.000 für das Geschäftsjahr 2021.

Erhöhung des genehmigten und des bedingten Aktienkapitals 3b2

Das genehmigte Aktienkapital ist für die künftige Finanzierung der Gesellschaft vorgesehen. Es wird für kommende Projekte sowie eine rasche Reaktion auf strategische Geschäftsgelegenheiten benötigt. Eine Erhöhung von 1.056.726.052 auf 1.250.000.000 Aktien bietet dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung oder bei der Durchführung von Akquisitionen.

Eine Erhöhung des bedingten Aktienkapitals von 740.329.636 Aktien auf 960.000.000 Aktien bietet zusätzliche Flexibilität, sollte die Gesellschaft Finanzierungsinstrumente mit Wandelrecht einsetzen müssen. Dies ist eine vorsorglich eingeführte Maßnahme, um ausreichende Mittel für die Durchführung aller geplanten Studien mit RLF-100 zur Verfügung zu haben. Wie in der Einladung zur Hauptversammlung näher erläutert, beträgt die daraus resultierende Anzahl bedingter Aktien 340.000.000, da die jüngste Ausgabe von 620.000.000 neuen Aktien aus dem bedingten Aktienkapital 3b2 noch nicht in der Satzung enthalten ist.

###

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100 (Aviptadil), ein vasoaktives intestinales Peptid (VIP), wird in zwei Placebo-kontrollierten US-Phase-2b/3-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen getestet. RLF-100 ist das erste COVID-19 Therapeutikum, von dem angenommen wird, dass es die Replikation von SARS-CoV-2 Viren in menschlichen Lungenzellen und Monozyten blockiert und zeitgleich die Synthese von Zytokinen in der Lunge verhindert. Seit Juli 2020 werden Patienten mit einer schweren COVID-19-Erkrankung im Rahmen der Genehmigung zur Prüfung eines neuen Notfallmedikaments ("Emergency Use Investigational New Drug", IND) und der Zulassung eines US FDA Härtefallprogramms ("Expanded Access Protocol") zur Behandlung von akutem Lungenversagen im Zusammenhang mit COVID-19 mit RLF-100 behandelt.

Relief besitzt Patente in den USA und mehreren anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100 abdecken.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt

