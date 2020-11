Die zuletzt ins Hintertreffen geratenen Aktien der Corona-Profiteure haben in der vergangenen Woche wieder angezogen - allen voran die Papiere von Hellofresh mit einem Kursplus von 13 Prozent. Neue Phantasie liefert am Montag eine Übernahme.Der Kochboxenversender Hellofresh verstärkt sich in den Vereinigten Staaten. Für rund 277 Millionen Dollar in bar soll die US-Firma Factor75 gekauft werden, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...