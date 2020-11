So habe die Tochtergesellschaft Orascom Development Egypt ein Darlehen in Höhe von 265 Millionen US-Dollar erhalten, teilte das Unternehmen des Investors Samih Sawiris am Montag mit. Mit den Banken sei im Rahmen eines Darlehensvertrags eine tilgungsfreie Zeit von 2,5 Jahren sowie eine Laufzeit von 7 Jahren ausgehandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...