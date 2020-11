Air Liquide hat den Bau seiner ersten beiden Biomethan-Produktionsanlagen in Italien angekündigt. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit seinem lokalen Partner Dentro il Sole (DIS) realisiert. Die beiden Anlagen sollen in Truccazzano (Mailand) und Fontanella (Bergamo) in Italien gebaut werden. Die beiden neuen Produktionseinheiten, deren Inbetriebnahme für das zweite Quartal 2021 geplant ist, werden ...

