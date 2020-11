Nach einem an EUR Primärmarkttätigkeit gemessen eher überraschenden Freitag stieg das letztwöchige platzierte Gesamtemissionsvolumen auf über EUR 32 Mrd. (42 % Corporates, 24 % Financials, 34 % staatliche und -nahe Emittenten) an.Louis Dreyfus Co BV platzierte eine EUR 600 Mio. Anleihe (5J, BB+ erw.) bei einer Rendite von 2,375 %. Damit wurde das geplante Emissionsvolumen um EUR 100 Mio. erhöht. Eine Volumenserhöhung bei der Emission führte auch Carnival Corp, von EUR 350 Mio. auf EUR 500 Mio. (5,25NC3,25; B2/B), durch, die dann bei einer Rendite von 7,625 % begeben wurde. Weitere Corporate EUR Emissionen kamen am Freitag von Telia Co AB (EUR 500 Mio., 10J, MS+45 BP, Baa1/BBB+ erw.) und Teleperformance SE (EUR 500 Mio., 7J, MS+75 BP, BBB- erw.). ...

