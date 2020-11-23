CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 15141 (13405) DKK - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 15500 (13900) DKK - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,40 (2,20) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 15 (14) CHF - 'OVERWEIGHT' UBS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 98 (90) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 7,20 (7) EUR - 'BUY'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR FIELMANN AUF 72 (70) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 29 (28) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 9,00 (7,50) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 22 (16,80) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT HELLOFRESH AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 35 (37) EURMORGAN STANLEY SENKT BMW AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 66 (64) EURRBC SENKT ZIEL FÜR EON ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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