Die Kommunalkredit Austria AG ist erster Finanzdienstleister Österreichs in die "European Clean Hydrogen Alliance" aufgenommen worden, dem erst Mitte des Jahres von der EU-Kommission ins Leben gerufenen europäischen Wasserstoff-Bündnis. "Wir glauben an Wasserstoff als klimaneutralen Energieträger mit enormen Potenzial. Und wir legen großen Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Für uns war es ein logischer Schritt, der "European Clean Hydrogen Alliance" beizutreten, denn das Wirtschafts- und Finanzsystem ist gerade jetzt gefordert, ökonomische und nachhaltige Projekte zu fördern, die dazu beitragen, die mission2030 , den Green Deal sowie die Klimaneutralität zu erreichen", so Vorstandsvorsitzender Bernd Fislage. Wasserstoff gilt als ...

