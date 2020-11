Den Präsenzunterricht in Schulen aufrecht zu erhalten ist aktuell bundesweit ein umstrit-tenes Ziel. Um eine Verbreitung des Corona-virus unter den Schülerinnen und Schülern zu vermeiden, kommt dort bereits eine Vielzahl von Maßnahmen zur Anwendung. In der ehemals durch das Virus stark betroffenen Gemeinde Kupferzell startete nun ein Testprojekt von ebm-papst und der Firma Sauter Heizungstechnik, bei dem die Luftqualität in einem Klassenraum der Johann-Friedrich-Mayer-Schule digital gemessen, überwacht und die Innenraumluft schlussend-lich gereinigt wird.

Martin Schulz, Vertriebsleiter des regional ansässigen Ventilatoren- und Motorenherstel-lers ebm-papst, und Martin Sauter von der örtlichen Installationsfirma Sauter verant-worten das Projekt. Dafür greifen sie zunächst auf Sensorik des Digitalisierungs-Start-Ups ebm-papst neo zurück. ebm-papst neo bietet verschiedene Produkte, Hardware, Software und Dienstleistungen u.a. zum Thema Qualität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...