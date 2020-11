HV Erste Group Bank AG 10.11.2020. Ich habe nicht verstanden, warum ich in Corona-Zeiten schriftlich aufgefordert werde, mich persönlich in eine Erste-Filiale zu begeben, um mich zur virtuellen Erste-HV anzumelden, an der ich nicht physisch teilnehmen soll, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Früher war das alles einfacher, da konnte ich mich einfach online anmelden. Aber diese Zeiten sind vorbei, mittlerweile ist persönliches Erscheinen in der Bank notwendig. ARV Friedrich Rödler eröffnete um 10 Uhr die HV, Notar Brix erläuterte die Formalitäten. Wir erfuhren, dass einige Mitglieder des Aufsichtsrats persönlich anwesend seien. Auch das darf man bei einer virtuellen HV hinterfragen, wo möglichst wenige Menschen physisch zusammenkommen ...

