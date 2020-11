Transaktion bei UBM: Die HanseMerkur Grundvermögen AG sichert sich das neue, noch nicht fertiggestellte Headquarter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) in Frankfurt am Main. Der Kaufpreis liegt bei 196 Mio. Euro. Der F.A.Z. Tower wird von UBM Development (75 Prozent) gemeinsam mit der Paulus Immobiliengruppe (25 Prozent) entwickelt und soll 2022 fertiggestellt werden. "Der F.A.Z.Tower beweist, die Nachfrage nach erstklassigen Büroimmobilien in europäischen Metropolen ist trotz Pandemie ungebrochen", meint UBM-CEO Thomas G. Winkler. Die Büropipeline der UBM soll in Zukunft noch deutlich ausgebaut werden. So entsteht direkt neben dem F.A.Z. Tower das erste Holzbaubüro Frankfurts mit einer oberirdischen Bruttogrundfläche von rund 17.500 m2 ...

