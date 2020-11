Die Vorbereitungen für den Produktionsstart in Amsterdam, für den Technologietransfer und die Testläufe haben bereits begonnen. Am Wacker-Standort sollen pro Jahr mehr als 100 Mio. Dosen des Impfstoffs hergestellt werden. Der Standort bietet Erweiterungsoptionen, so dass zukünftig auch ein steigender Bedarf gedeckt werden könne, teilte Wacker mit.

"Wir sind stolz darauf und hoch motiviert, gemeinsam mit Curecac einen Beitrag im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu leisten", sagte Rudolf Staudigl, Vorstandsvorsitzender ...

