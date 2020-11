Das Biotech-Unternehmen Curevac hat mit Wacker Chemie einen Vertrag zur Produktion seines Covid-19- Impfstoffkandidaten geschlossen. Demnach soll Wacker im ersten Halbjahr 2021 in Amsterdam mit der Produktion der mRNA-Wirkstoffsubstanz beginnen. Die Vorbereitungen für den Produktionsstart in Amsterdam, für den Technologietransfer und die Testläufe haben bereits begonnen. Am Wacker-Standort sollen ...

