Gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat Audi ein Pilotprojekt für chemisches Recycling gestartet. Ziel ist es, Kunststoffmischfraktionen zurück in einen ressourcenschonenden Kreislauf zu führen. Gemischte Kunststoffabfälle lassen sich in der Regel nur unter großen Schwierigkeiten stofflich recyceln. DerThinktank Industrielle Ressourcenstrategien am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) startet mit Audi deshalb ein Pilotprojekt für chemisches Recycling, um diese Kunststoffmischfraktionen zurück in einen ressourcenschonenden Kreislauf zu führen. Der Thinktank Industrielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...