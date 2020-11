Bei den DAX-Auswahlindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX wird sukzessive ein neues Regulativ eingeführt, wie der Indexanbieter Stoxx mitteilt. Die umfassenden Änderungen im Indexregelwerk seien beschlossen worden, um die Qualität der DAX-Indizes zu erhöhen und diese an internationale Standards anzugleichen, wird argumentiert. Stephan Flägel, Global Head of Benchmarks & Indices bei Qontigo, sagte: "Marktteilnehmer profitieren künftig von einem einfachen und an internationalen Standards ausgerichteten Regelwerk sowie neuen qualitativen Kriterien für den deutschen Leitindex, der die größten börsennotierten Unternehmen am deutschen Kapitalmarkt abbildet." Ab September 2021 wird der Leitindex DAX um zehn Werte auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...