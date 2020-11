Die APK AG zielt darauf, das Marktpotenzial von Kunststoffrezyklaten sowie ihre Nutzung in Produkten europaweit zu stärken. Das innovative Recyclingunternehmen aus Merseburg hat im Rahmen mehrerer Projekte, die im Laufe dieses Jahres durchgeführt wurden, die Leistung seiner Newcycling-LDPE-Rezyklate in Schrumpffolien getestet. Die wichtigsten Ergebnisse der Tests zeigten, dass die Rezyklate in der Lage waren, die Schlüsselfunktionalität der Schrumpfung zu erfüllen. Die Foliendicke konnte konstant gehalten werden und die Folienrezeptur für die Anwendung sowie die Extrusionsparameter blieben ähnlich ...

