Die börsengelistete VST Building Technologies AG hat einen ersten Auftrag in Polen erhalten. Für ein Wohnimmobilienprojekt in der Ortschaft Mateuszek liefert VST verschiedene Verbundschalungselemente. Die Bruttogeschossfläche des Gebäudekomplexes beläuft sich auf 800 Quadratmeter. Die Lieferung ist für März 2021 geplant. Zudem befindet sich VST den Angaben zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über weitere, großvolumige Projekte in Polen. Vorstand Kamil Kowalewski: "Wir forcieren unsere Expansion in Europa trotz anhaltender Corona-Pandemie und bauen unsere Geschäftsaktivitäten weiter zügig aus. Dieses erste Projekt wird als Auftakt für eine deutlich stärkere Präsenz von VST im polnischen Markt gesehen." ...

