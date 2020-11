Das absehbare Ende einer wochenlangen Hängepartie um die Präsidentschaft in den USA kommt an der Wall Street gut an - und hat dem Dow Jones Industrial am Dienstag ein neues Rekordhoch beschert.Der Übergang zwischen der Regierung von Amtsinhaber Trump und dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden beginnt. Er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren, teilte Trump auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...