Aktien: Moderna setzt Preis für Covid-Impfstoff fest

Anzeige / Werbung Die Zeichen für einen baldigen Einsatz möglicher Covid-19-Impfstoffe stehen gut. Nun rückt der Preis für eine Impfstoffdosis in den Vordergrund. Das US-Unternehmen Moderna will dabei auf "maximalen Gewinn" verzichten. Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zeichnen sich seit ein paar Wochen Lichtblicke ab: Mehrere Biotechunternehmen und Pharmakonzerne melden positive Studiendaten von ihren potenziellen Covid-19-Impfstoffen. Neben den Partnern Biontech und Pfizer war das auch bei Moderna der Fall. Der US-Biotechnologiekonzern legt nun nach. eToro-Webinar am 09.12 zu den Corona-Online-Gewinnern: Apple, Amazon oder Zalando - die besten Aktien für die Weihnachtszeit?Anmeldung hier Das Unternehmen teilte mit, dass man für eine Dosis seines Covid-19-Impfstoffes zwischen 25 und 37 Dollar von Regierungen verlangen wird. "Das ist ein fairer Preis, wenn man bedenkt, wie hoch die Kosten für das Gesundheitssystem sind, wenn ein Mensch schwer an Covid-19 erkrankt", sagte Konzernchef Stephane Bancel. "Es geht uns nicht um den maximalen Gewinn." Die EU steht in Verhandlungen mit Moderna zur Lieferung von Millionen Impfstoffdosen. Der Preis soll dabei Kreisen zufolge aber unter 25 Dollar liegen. Mit Biontech und Pfizer hat sich die Gemeinschaft bereits auf die Lieferung mehrerer hundert Millionen Dosen verständigt. Der Preis soll unter dem von Moderna liegen. Moderna-Aktie knackt nur kurzfristig die 100-Dollarmarke Dagegen steigt der Preis für eine Moderna-Aktie weiter. Sie notiert wieder über dem Widerstand von rund 95 Euro und konnte kurzfristig auch die runde 100-Dollarmarke überwinden. Gestützt wird die Kursentwicklung von einem steigenden MACD (Momentum), wobei der nächste Schub folgen dürfte, wenn das Rekordhoch bei etwas über 100 Dollar wieder überwunden wird. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

