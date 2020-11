Das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland tauscht heute zwei Positionen im erfolgreichen Musterdepot aus. Basis dafür sind die Sentiment-Daten, die rund um die Uhr und in Echtzeit durch die Analyse von Aber-Millionen Meinungen und Kommentaren von Anlegern generiert werden. Weiterhin festgehalten wird an der Long-Position auf Wacker Chemie - die Aktie, erst vor zwei Wochen in das Musterdepot aufgenommen, hat seitdem einen starken Buchgewinn von +21 Prozent aufgebaut.

