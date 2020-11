Am gestrigen Dienstag waren an der Wiener Börse Gewinne zu beobachten. Der ATX startete gestern bereits kurz nach Handelsbeginn im Plus und konnte dieses im Laufe des Tages halten und verbuchte zu Handelsschluss schließlich ein Plus von 1,7% bzw. 2.570,40 Punkte. Positive Nachrichten kamen u.a. aus den USA: Noch-Präsident Donald Trump wies seine Mitarbeiter an den Übergabeprozess zum Wahlsieger Joe Biden nicht zu behindern und zu kooperieren. Biden plant ausserdem die frühere Notenbank Chefin Janet Yellen zur Finanzministerin zu machen. Berichtet hat gestern die S Immo, deren Ergebnis über den Erwartungen der Analysten lag und konnte daraufhin ein Plus von 1,7% verbuchen. Die anderen beiden Immobilienwerte Immofinanz und CA Immo berichten heute Mittwoch ...

