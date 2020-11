Mit gestern hat der europäische Credit Primärmarkt auch im November die EUR 100 Mrd. Volumensgrenze überschritten. Mit den SSA Emissionen der EU (Sure Bond) und aus Rumänien stieg das SSA Emissionsvolumen im November auf EUR 54 Mrd. an. Somit hat sich das November Volumen in diesem Bereich im Gegensatz zum Vorjahr bereits mehr als verdoppelt. Das Gegenteil ist der Fall im FIG und Corporate Bereich wo die Emissinsvolumen im Vergleich zum November des Vorjahres deutlich rückläufig sind. Gestern platzierte die Deutsche Lufthansa ihre High-Yield Debut Emission (EUR 1 Mrd., Rendite 3,125 %, Ba2/BB-). Neben dem SSA Bereich ist auch die weitere Emissionspipeline gut gefüllt, neben der östereichischen Lenzing welche eine Hybrid Anleihe plant, stehen ...

