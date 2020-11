Die VW-Lastwagentochter Traton baut eine Lastwagen-Fabrik in China, dem größten Nutzfahrzeugmarkt der Welt. Die Marke Scania werde in Rugao nordwestlich von Shanghai eine neue Produktionsstätte errichten, so das Unternehmen. Der Beginn der Serienproduktion sei für Anfang 2022 geplant. Bisher ist die Traton-Marke MAN mit einer strategischen Partnerschaft mit dem chinesischen Lkw-Hersteller Sinotruk in China aktiv. MAN ist auch mit 25 Prozent an Sinotruk beteiligt. Traton-Vorstandschef Matthias Gründler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...