Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Vapiano mit 288,16%, die beste ytd ist SolarWorld mit 531,25%. Am schwächsten tendierten Thomas Cook Group mit -99,93% (Monatssicht) und Noble Corp plc mit -96,75% (ytd). Die aktuell längste Serie: Cree mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 40.08%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Dienstag Noble Corp plc mit 50,00% auf 0,04 (1% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 44,00%) vor ElringKlinger mit 15,57% auf 14,10 (963% Vol.; 1W 20,51%) und TUI AG mit 15,45% auf 6,14 (343% Vol.; 1W 35,24%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -9,68% auf 0,08 (260% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 21,21%), Stratec Biomedical mit -6,69% auf ...

