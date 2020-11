(awp)Der Franken hat in den vergangenen Wochen etwas von seinem Glanz eingebüsst. Der Euro ist mit 1,0856 Franken so teuer wie seit Anfang Juni nicht mehr. Experten sprechen dabei aber von einer normalen Marktreaktion.Der Franken wird traditionell in schwierigen Zeiten als sicherer Hafen angesteuert. Wenn sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...