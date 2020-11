Der 25.11.2008 war extrem irre, der ATX legte 8,61 (!) Prozent zu, die breite Masse wurde gekauft. Bis auf die Immos: Die Wirtschaftspolizei hatte Durchsuchungen in Büros in der Constantia Privatbank durchgeführt. Das hatte börsliche folgende Folgen ... 25.11.2008: Flop 1: CA Immo: -22.7% - [Flop 2: -20.71% (29.09.2008), Flop 3: -17.05% (13.05.2009)]25.11.2008: Flop 1: Immofinanz: -47.83% - [Flop 2: -36.05% (18.09.2008), Flop 3: -33.33% (15.10.2008)]25.11.2008: Top 2: Telekom Austria: 11.06% - [Top 1: 15.11% (24.11.2008), Top 3: 10.82% (11.11.2008)]25.11.2008: Top 2: Verbund: 13.61% - [Top 1: 20.1654% (20.03.2020), Top 3: 13.17% (07.11.2008)] Bisher gab es an einem 25. November 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ...

