Der italienische Verband der Verpackungsmaschinenhersteller spricht sich dagegen aus, die interpack vom 25. Februar bis zum 3. März 2021 abzuhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes UCIMA vom 24. November 2020. "Angesichts des Wiederaufflammens der Coronavirus-Infektionen und der daraus resultierenden Maßnahmen, die von Regierungen in ganz Europa und anderen Kontinenten ergriffen wurden, halten wir es für undenkbar, in nur wenigen Monaten eine Ausstellung wie die interpack zu organisieren", so Matteo Gentili, der Vorsitzende von Ucima. Man habe sich monatelang um einen Dialog mit ...

