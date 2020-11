Auf dem Radar: ZumtobelZuletzt 7 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 16,61 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,77; 3,5; 2,04; 4,63; 1,26; 1,46; 0,92). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 6,26 /6,33Veränderung zu letztem SK: -0,40% Auf dem Radar: DO&COZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 23,62 Prozent gewonnen (Einzeltage: 6,43; 1,71; 5,07; 7,77; 0,86). Stieg am Dienstag um 6,43 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 352% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 41,21 Prozent Minus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 52,30 /52,80Veränderung zu letztem SK: 4,06% Auf dem Radar: UniqaZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 11,25 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,28; 0,97; 2,82; 2,91; 2,81). Mit 66,67 Prozent Sells jene Aktie unter den ...

