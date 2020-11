Die Schur Flexibles Group, ein international führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen, hat die Weichen für externes Wachstum gestellt. Schur Flexibles hat eine langfristige Finanzierung in Höhe von EUR 340 Mio. gesichert, zuzüglich einer verbindlichen M&A Linie in Höhe von EUR 50 Mio., sowie einer frei verfügbaren revolvierenden Kreditlinie (RCF) in Höhe von EUR 50 Mio. Die Finanzierungspartner Goldman Sachs und Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) sowie die Deutsche Bank und UniCredit schaffen damit den Rahmen für flexibles und dynamisches Wachstum. Mit ...

