Die Zumtobel Group schreibt für das Jahr 2021 erneut ihren Architekturpreis aus. Der "Zumtobel Group Award - Innovations for Sustainability and Humanity in the Built Environment" soll laut Zumtobel zukunftsweisende Konzepte und Entwicklungen zu mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit in der gebauten Umwelt und deren Gestaltung fördern. In der Zeit vom 25. November 2020 bis 15. März 2021 können Architektur- und Ingenieurbüros, Stadt- und Landschaftsplaner, Universitäten und Technologieunternehmen, NGOs sowie öffentliche und private Initiativen ihre aktuellen Projekte einreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...