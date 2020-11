Die für den 26.-29. Januar 2021 auf dem Messegelände AO Expocentre in Krasnaja Presnja in Moskau geplanten Fachmessen Interplastica, International Trade Fair for Plastics and Rubber, und Upakovka, No. 1 Trade Fair in Russia for Processing and Packaging, entfallen und werden erst zu ihrem nächsten regulären Termin, dem 25. bis 28. Januar 2022, stattfinden. Damit reagiert die Messe Düsseldorf auf die andauernde Pandemiesituation und die aktuelle Verschärfung der Quarantänebestimmungen in Russland. "Die Entscheidung wurde von der Messe Düsseldorf in enger Abstimmung mit der Messe Düsseldorf Moskau ...

