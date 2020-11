Die Mehrzahl der EU-Staaten verfehlt die Ziele zur Sammlung von Altgeräten. Eine aktuelle Studie des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen (UNITAR) sowie der United Nations University (UNU) zeigt nun auf, in welchen Kanälen große Mengen an E-Schrott verschwinden. Demzufolge werden in der EU sowie der Schweiz, Norwegen und Island jedes Jahr pro Einwohner etwa sechs bis sieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...