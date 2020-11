Die Aktivitäten in allen Segmenten und Industrien des Unternehmens hätten sich belebt, teilte die Thalwiler Firma am Mittwoch anlässlich des Investorentags mit.Die Geschäftsaktivitäten von u-blox hätten sich in Asien am stärksten erholt, hiess es im Communiqué. Auch mit dem Automobilsektor, der von den weltweiten Fabrik- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...