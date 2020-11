Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Zumtobel -2,06% auf 6,19, davor 7 Tage im Plus (16,61% Zuwachs von 5,42 auf 6,32), Uniqa -0,95% auf 6,27, davor 5 Tage im Plus (11,25% Zuwachs von 5,69 auf 6,33), Warimpex 0% auf 1,18, davor 4 Tage im Plus (6,31% Zuwachs von 1,11 auf 1,18), Addiko Bank +2,49% auf 9,48, davor 4 Tage ohne Veränderung , AMS -1,72% auf 21,13, davor 3 Tage im Plus (8,31% Zuwachs von 19,85 auf 21,5), Strabag -1,72% auf 28,5, davor 3 Tage im Plus (3,76% Zuwachs von 27,95 auf 29), AB Effectenbeteiligungen -2,25% auf 8,7, davor 3 Tage im Plus (81,63% Zuwachs von 4,9 auf 8,9), Gurktaler AG Stamm +1,1% auf 9,2, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Österreichische Post 29,95 (MA200: 29,84, xU, davor 195 Tage unter dem ...

