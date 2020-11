Die UBM Development steigerte in den ersten drei Quartalen 2020 das Ergebnis vor Steuern trotz der Corona-bedingten Einbußen im Hotelgeschäft und Währungsverlusten um 10,4 Prozent auf ca. 51 Mio. Euro. Durch den hohen Ergebnisanteil aus Deutschland sei die Steuerquote der Berichtsperiode deutlich angestiegen (34,7 Prozent), was zu einem Rückgang des Nettogewinns um 4,8 Mio. Euro auf 33,3 Mio. Euro führte, so das Unternehmen. Die auf 2,2 Mrd. Euro angewachsene Entwicklungspipeline besteht nun zu 50 Prozent aus Wohnen und zu 30 Prozent aus Büro, mit nur mehr 15 Prozent im Hotelbereich. Die Entwicklungspipeline soll in den nächsten Monaten mit weiteren Büro- und Wohnprojekten wachsen. CEO Thomas G. Winkler: "2021 werden wir zwar eine ...

