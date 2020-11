Am Donnerstag zeichnet sich am Aktienmarkt zunächst ein recht ruhiger Handelstag ab. Der DAX versucht sich weiter an der hartnäckigen Charthürde um die 13.300 Punkte. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start wird der Leitindex mit leichten Gewinnen von 0,2 Prozent auf 13.320 Punkte gesehen.Am Mittwoch war der DAX -0,02% im frühen Handel bereits bis auf 13.346 Punkte geklettert, konnte sich jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...