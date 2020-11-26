BERENBERG SENKT POSTNL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3 (2,50) EURBOFA SENKT YARA AUF 'UNDERPERFORM' (BUYDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 45 (44) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT CRH AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 32 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENDESA AUF 25 (27) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EDF AUF 14 (12) EUR - 'BUY' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 52 (53) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 40 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 3450 (3230) PENCE - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 84,40 (83,50) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT CECONOMY AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 3,60 (2,60) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 7,80 (7) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 71 (65) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 68 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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