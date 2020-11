Die Marinomed Biotech AG steigerte den Umsatz in den ersten drei Quartalen um 53 Prozent auf 5,1 Mio. Euro, Speziell im 3. Quartal war die Dynamik hoch - der Umsatz wurde im 3. Quartal um 68 Prozent auf 2,8 Mio. Euro verbessert. Die Ergebnisentwicklung war weiterhin von hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung geprägt. Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte dennoch auf -4,3 Mio. Euro (1-9/2019: -5,3 Mio. Euro) verbessert werden. Das Neunmonatsergebnis war mit -4,8 Mio. Euro negativ (vs. -6,2 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). "Immer mehr Studien belegen die hohe Wirksamkeit von Carragelose® gegen zahlreiche Arten von respiratorischen Viren. Carragelose® neutralisiert auch das neue SARS-CoV-2 Virus und kann dadurch Zellen vor einer Infektion schützen, wie ...

