Der Ölfeld-Zulieferer Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat nach drei Quartalen bei Umsatz und Ergebnis gegenüber der Vorjahresperiode eingebüßt. Zudem nahm SBO zum 30. Juni 2020 nicht-liquiditätswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten bei Tochtergesellschaften in Nordamerika in der Höhe von 20,5 Mio. Euro vor, die sich auf das Ergebnis auswirkten. Der Umsatz von SBO lag in den ersten drei Quartalen des Jahres bei 236,4 Mio. Euro, das EBIT vor Einmaleffekten blieb mit 1,1 Mio. Euro positiv. Das EBIT nach Einmaleffekten belief sich auf minus 19,8 Mio. Euro, und das Ergebnis nach Steuern betrug minus 21,3 Mio. Euro. SBO generierte in den ersten neun Monaten 2020 einen operativen Cashflow von 81,3 Mio. Euro. Dadurch konnte das Unternehmen eine ...

