Am gestrigen Mittwoch schloss die Wiener Börse nach einem unspektakulären Handel im Plus. Der ATX startete gestern bereits kurz nach Handelsbeginn im Plus, fiel zwischendurch zwar etwas zurück aber konnte schließlich zu Handelsschluss ein leichtes Plus von 0,6% bzw. 2.585,06 Punkte erzielen. Ausschlaggebend waren zwei unterschiedliche Faktoren. Auf der einen Seite die schlechten Konjunkturindikatoren und auf der anderen Seite die Hoffnung auf eine baldige Impfung gegen das Corona-Virus. Auch die starken US Börsen verliehen dem ATX Rückenwind. Die zwei großen Immobilienwerte CA Immo und Immofinanz berichteten nach Börsenschluß das Ergebnis für die ersten 3 Quartale 2020 nachdem am Vortag S Immo berichtet hat. Gewinner des Tages waren ...

