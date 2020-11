MEDIENMITTEILUNG

Olten, 26. November 2020

Swiss Prime Site: Nachhaltige Refinanzierung mittels Green Bond

Platzierung eines Green Bonds in Höhe von CHF 300 Mio.

Verankerung von Nachhaltigkeit in der Finanzierungsstrategie

Platzierung einesGreen Bondsin Höhe von CHF 300 Mio.

Swiss Prime Site hat am 26. November 2020 erfolgreich einen sogenannten Green Bond beziehungsweise eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anleihe im Umfang von CHF 300 Mio. am Markt platziert. Die Emission stiess auf breites Interesse bei institutionellen Investoren und gibt diesen die Möglichkeit, sich an den Nachhaltigkeitszielen von Swiss Prime Site aktiv zu beteiligen. Dazu Markus Meier, CFO Swiss Prime Site: «Wir sind stolz eines der ersten Unternehmen in der Schweiz und insbesondere in der Immobilienbranche zu sein, welches die Nachhaltigkeitsziele auch in die Finanzierungsstrategie implementieren kann. Die eingenommenen Mittel werden vollumfänglich in Immobilienprojekte eingesetzt, die hohen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Zudem verlängert die Anleihe das Fälligkeitsprofil der Fremdfinanzierung und erhöht die Diversifikation der Investorenbasis sowie unsere strategische Flexibilität.» Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029 und konnte zu attraktiven Konditionen begeben werden. Begleitet wurde die Transaktion von der Credit Suisse AG (Green Bond Framework Advisor und Joint Lead Manager) und von der Zürcher Kantonalbank (Joint Lead Manager).

Verankerung von Nachhaltigkeit in der Finanzierungsstrategie

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und Geschäftstätigkeit von Swiss Prime Site. Die Vorgaben der Vereinten Nationen, des Pariser Klimaabkommens sowie der Energiestrategie 2050 des Bundes bilden die Basis für die Zieldefinition und Überprüfung der langfristigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Über alle Geschäftsfelder hinweg werden dazu wissenschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Entwicklungen verfolgt, thematische Schwerpunkte gesetzt sowie Standards und Benchmarks angewendet. Dieses Know-how setzt Swiss Prime Site im bestehenden Immobilienportfolio und der Projektpipeline gezielt ein, um den CO 2 -Ausstoss zu reduzieren und schliesslich deutlich vor 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Die Anleihe wurde auf Basis des Green Bond Frameworks emittiert, was Swiss Prime Site die Möglichkeit gibt, Nachhaltigkeit auch auf der Ebene der Unternehmensfinanzierung zu verankern.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Markus Waeber

Tel. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss

Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

Swiss Prime Site

Die Swiss Prime Site AG ist die führende kotierte Immobiliengesellschaft der Schweiz. Der Wert ihrer Qualitätsliegenschaften beträgt rund CHF 12 Mrd. und besteht aus erstklassig gelegenen, wertbeständigen Immobilien mit grösstenteils Büro- und Verkaufsflächen. Die Swiss Prime Site Immobilien AG investiert in hochwertige Gebäude und Grundstücke, die zusammen mit Umnutzungen und Entwicklungen ganzer Areale das Kerngeschäft des Unternehmens bilden. Bei den immobiliennahen Gruppengesellschaften verfügt der führende Premium Department Store der Schweiz Jelmoli in der Stadt und am Flughafen Zürich über eine Verkaufsfläche von rund 24 000 m2. Darin werden Shop-in-Shop-Konzepte von Dritten wie auch eigene Formate bewirtschaftet. Wincasa ist der bedeutendste und grösste integrale Immobilien-Dienstleister der Schweiz und ergänzt das Kerngeschäft von Swiss Prime Site optimal. Das innovative Dienstleistungsangebot umfasst den gesamten Lebenszyklus von Immobilien. Die bewirtschafteten Assets under Management belaufen sich auf CHF 71.2 Mrd. Swiss Prime Site Solutions ist ein Asset Manager mit Fokus auf den Immobiliensektor. Der Geschäftsbereich entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Anlageprodukte für Drittkunden und verfügt über Assets under Management von CHF 2.3 Mrd.

Swiss Prime Site zeichnet sich durch ein erfahrenes Management, eine hohe Ertragskontinuität sowie ein hervorragendes Rendite-Risiko-Profil aus. Die Gesellschaft ist seit 2000 an der SIX Swiss Exchange kotiert und weist eine Börsenkapitalisierung von über CHF 6 Mrd. auf.

SIX Swiss Exchange | Symbol SPSN | Valorennummer 803 838

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.