Erst am Dienstag hat Moderna einen Rahmenvertrag mit der EU über 160 Millionen Impfdosen abgeschlossen - und der US-Konzern gibt weiter Gas. Bereits im Dezember können die ersten Lieferungen starten."Moderna geht davon aus, mit der Lieferung von mRNA-1273 in die Europäische Union im Dezember 2020 zu beginnen", bestätigte das Unternehmen gegenüber der DPA. Strategische Partner in Europa seien die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...