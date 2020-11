Der Polyolefin-Spezialist und Kunststoffrecycler Borealis hat rund 6 Mio. Euro in eine Abwasserreinigungsanlage am Standort Schwechat in Österreich investiert. Die modernisierte Filteranlage soll Kunststoffverluste deutlich verringern und den Konzern seinem "Goal Zero" näherbringen. Borealis hat sich dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeit in seinen eigenen Betrieben und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern, indem es danach strebt, Kunststoffverluste gänzlich zu eliminieren. "Zero Pellet Loss" ist eine Initiative der Kunststoffindustrie, um Verluste von Kunststoff-Rohstoff durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...