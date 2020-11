Mit einem Umsatz von 23,6 Mio. Euro (2019: 34,1 Mio. Euro) im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Pandemie-bedingten, schwachen zweiten Quartal um +31,7 %. Somit belief sich der Gesamtumsatz für die ersten drei Quartale 2020 auf 69,0 Mio. Euro, was einem Rückgang von 26,8 % zum Vorjahr entspricht. Das Mitte des Jahres erfolgreich in Produktion gegangene neue Werk in Jintan/China erwirtschaftete in den ersten 9 Monaten einen Umsatz von 4,1 Mio. Euro. Zur Absenkung der Gewinnschwelle des Werkes in Schramberg wurde im zweiten und dritten Quartal 2020 Kurzarbeit sowohl für die Produktion ...

