26.11.2020 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com. Bitte weitersagen: https://www.boerse-social.com/gabb.) 12:23 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Herr Andreas Grassauer, Marinomed Biotech AG. Thema: Die Marinomed Biotech AG konnte in den ersten neun Monaten neue Rekordumsätze vermelden und blickt positiv in die Zukunft. Eine treibende Kraft der Umsätze ist das Carragelose Nasenspray, das als Virusblocker gegen das Coronavius helfen kann. In den ersten drei ...

